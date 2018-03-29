Обязательное декларирование для активистов общественных организаций Верховной Раде необходимо либо отменить, либо отсрочить, считают послы стран "Большой семерки". Послы "Большой семерки" назвали декларирование активистов несоответствующим международным обязательствам Украины Фото: ЕРА "Послы G7 остаются глубоко обеспокоенными необходимостью подачи декларации до 1 апреля", – сказано в твите. G7 Ambassadors remain deeply concerned at the looming 1 April e-declaration filing deadline for international members of Supervisory Boards of State-Owned Enterprises and anti-corruption activists. pic.twitter.com/xsRiBwlwM2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 29 марта 2018 г. В совместном заявлении дипломатов народных депутатов Украины призвали на ближайшем заседании парламента отменить или отсрочить обязательное декларирование для общественных активистов.Отмечается, что нынешние требования к не государственным служащим заполнять декларацию не соответствуют международным обязательствам Украины и "существенно усложнят борьбу с коррупцией" в стране.23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций истекает 1 апреля.22 марта 2018 года Верховная Рада отклонила законопроект №8120, который предполагал отмену введения в действие нормы об обязательном электронном декларировании для активистов общественных организаций.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Президент Украины Петр Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. Его собираются внести в повестку дня на 3 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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