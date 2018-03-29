|Президент Эстонии встретилась с украинскими женщинами-военнослужащими
|29.03.2018 22:14
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За последние три года в реабилитационном центре Минобороны Эстонии побывали более 80 украинцевПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей резиденции в Таллинне приняла украинских женщин-военнослужащих, прибывших на реабилитацию в центр Минобороны Эстонии "Деревне".
Фото: facebook.com/KerstiKaljulaid
"Деревне" принимает ветеранов войны, что продолжается в Украине. Теперь "Деревне" будет заботиться о пяти украинских женщинах (военных - ред.) медиказ. Всего за последние три года в "Деревне" побывали более 80 украинцев", - сообщается на странице Президента Эстонии в Facebook.
Ранее посольство Украины в Эстонии сообщало, что на реабилитацию в Таллинн прибыла группа украинских военнослужащих-медиков. В состав группы входят женщины-медики, которые являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, проходящих службу в зоне боевых действий на Донбассе, передает Укринформ.
В течение трех недель они будут проходить медицинскую реабилитацию в военном госпитале Министерства обороны Эстонской Республики "Деревне" за счет средств эстонской стороны.
Напомним, что осенью 2017 года глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что Россия готова к военному вмешательству в Беларусь, подобно тому, как она это сделала в Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении.