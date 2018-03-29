За последние три года в реабилитационном центре Минобороны Эстонии побывали более 80 украинцев

"Деревне" принимает ветеранов войны, что продолжается в Украине. Теперь "Деревне" будет заботиться о пяти украинских женщинах (военных - ред.) медиказ. Всего за последние три года в "Деревне" побывали более 80 украинцев" , - сообщается на странице Президента Эстонии в Facebook.

Ранее посольство Украины в Эстонии сообщало, что на реабилитацию в Таллинн прибыла группа украинских военнослужащих-медиков. В состав группы входят женщины-медики, которые являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, проходящих службу в зоне боевых действий на Донбассе, передает Укринформ.

В течение трех недель они будут проходить медицинскую реабилитацию в военном госпитале Министерства обороны Эстонской Республики "Деревне" за счет средств эстонской стороны.