|Представители США должны освободить генконсульство в Петербурге не позднее 31 марта
|29.03.2018 22:15
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Представителям США нужно освободить здание генерального консульства США в Санкт-Петербурге не позднее 31 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД России, передает
"Отозвано согласие на открытие и функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в России закроют генконсульство США в Петербурге и вышлют американских дипломатов в том же количестве, в котором до этого были выдворены российские диппредставители из США.
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