



Відома співачка Наталія Могилевська ще взимку анонсувала у Інстаграмі новину про те, що пише книгу. Зірка пообіцяла розповісти, чому збиралась покидати сцену і чим займалася весь той час, поки шанувальники не бачили її на публіці.



Напередодні книга таки вийшла і вже відсьогодні фани мають нагоду придбати її у видавництві.



"Мені дуже захотілося написати щось корисне і надихаюче. Як я повернулася в професію, як схудла і почала танцювати, і чому я відчуваю себе такою щасливою. Разом з моєю подругою Наталею Самойленко, ми задумали цю книгу для Вас. Наталія розповість про здоровий і легкий спосіб худнути і бути в формі, якому я слідую ось уже кілька років, а я розповім то головне, що змінило моє життя на краще. Ця книга мій практичний шлях, мої власні думки, помилки і рішення. Тут немає філософії і роздумів. Тут я намагалася перевірити на практиці і спробувати на смак кожне слово. Тільки так, на мою думку, є шанс випробувати смак справжньої дружби, любові, самоповаги і радості своїх перемог", - поділилась Могилевська.



Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 27 Бер 2018 р. о 11:00 PDT

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