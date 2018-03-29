Дарницкий районный суд Киева взял под стражу Юрия Крысина, который осужден к условному сроку наказания за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Насколько я знаю от прокурора Донского, его (Крысина - ред.) сегодня взяли под стражу и таким образом изменена мера пресечения (домашний арест - ред.). Других подробностей я не знаю", - сказал Горбатюк.

Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках ативистив Евромайдана. 15 марта суд вынес постановление о принудительной доставке Крысина 26 марта в суд из-за его неявки.

Как сообщал приговором Шевченковского районного суда Киева Крысин был осужден к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия зимой 2014 года.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда, что должна быть рассмотрена 2 апреля.

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