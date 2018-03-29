Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что высокие температуры будут приходить вместе с сильным ветром.

По ее словам, на западе и юге 30 и 31 марта также стоит ожидать осадков, тогда как на остальной территории Украине будет первенствовать сухая погода.

«В большинстве областей Украины дневная температура воздуха в течение 30, 31 марта и 1 апреля начнет постепенно набирать обороты и составит уже +10 +15 градусов», — рассказала синоптик.

«В южной части и в центральных областях, страшно сказать, но очень вероятные +15 +19 градусов и даже кое-где до 20 градусов», — отметила Диденко.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира