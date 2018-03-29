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Синоптик пообещала украинцам потепление на выходных
29.03.2018 22:26
Синоптик пообещала украинцам потепление на выходных В Украине в пятницу, 30 марта, весна начнет входить в фазу настоящего тепла.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, отметив, что высокие температуры будут приходить вместе с сильным ветром.

По ее словам, на западе и юге 30 и 31 марта также стоит ожидать осадков, тогда как на остальной территории Украине будет первенствовать сухая погода.

«В большинстве областей Украины дневная температура воздуха в течение 30, 31 марта и 1 апреля начнет постепенно набирать обороты и составит уже +10 +15 градусов», — рассказала синоптик.

«В южной части и в центральных областях, страшно сказать, но очень вероятные +15 +19 градусов и даже кое-где до 20 градусов», — отметила Диденко.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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