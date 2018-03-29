Повторная экспертиза останков тел трех девочек, погибших 15 сентября 2017 года при пожаре в детском лагере "Виктория", была проведена в Харькове, ее результаты в Одессе получили на этой неделе. Вечером 15 сентября в детском лагере на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар Фото: dumskaya.net Повторная экспертиза была проведена в Харькове, ее результаты в Одессе получили на этой неделе.Эксгумация погибших состоялась в феврале по просьбе родителей погибших детей. Сомнения родителей, что им правильно выдали тела дочерей, возникли после несоответствия данных первой экспертизы и стоматологической карточки одной из девочек.Вечером 15 сентября в детском лагере на улице Дача Ковалевского в Одессе вспыхнул пожар. В санатории находились 150 детей, 42 из них – в горящем корпусе. Погибли три девочки, еще двух детей госпитализировали.25 сентября в Одессе простились с 9-летней Настей Кулинич, ее похоронили в родном селе Троицкое.27 сентября в Одессе похоронили Снежану Арпентий и Софию Мазур. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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