Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой по делу против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сытник заявил, что не может комментировать эту тему из-за тайны досудебного расследования Фото: nabu.gov.ua Отвечая на вопрос, правда ли то, что НАБУ расследует дело по Холодницкому вместе с департаментом Генеральной прокуратуры, Сытник отметил, что его ведомство сотрудничало с экономическим департаментом Генпрокуратуры."В нашей практике уже были дела, которые реализовывались вместе с различными департаментами Генеральной прокуратуры Украины, и не только с этим подразделением... Несмотря на то, что постоянно поднимается вопрос определенного конфликта между структурами, есть все же определенные примеры, когда мы в составе совместных следственных групп делали удачные вещи", – подчеркнул Сытник. Он добавил, что не может комментировать эту тему из-за тайны досудебного расследования.Сытник заверил, что в ближайшее время будет обнародована официальная позиция НАБУ по делу против Холодницкого.21 марта "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых органах сообщила, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. "Жучки" якобы прикрепили к большому аквариуму у стола прокурора."Українські новини" писали, что главу САП принуждали подать в отставку.22 марта Холодницкий назвал провокацией ситуацию с прослушиванием и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться.Директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, заявил, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом. 26 марта глава ГПУ заявил, что правоохранители изучают материалы прослушивания кабинета Холодницкого. Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак считает, что власть Президента ищет на место Холодницкого "кандидатуру из орбиты генпрокурора".28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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