Пострадавшим обещают возместить убытки

Один из местных жителей прислал в редакцию местного портала NUR.KZ видео и сообщение, как взрывная волна выбила стекла в окнах многоэтажки. Инцидент произошел в 14:47 по местному времени.

По данным издания, пострадали несколько человек.

"Только матерные слова, подрывники не рассчитали количество взрывчатки во время подрыва льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по стеклу, вылетели рамы, извините, без мата не получилось. Кажется, никто не пострадал", - написал отправитель.