|В Казахстане из-за подрыва льда на Иртыше в жилых домах повылетали стекла, - ВИДЕО
|29.03.2018 22:38
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Пострадавшим обещают возместить убыткиВ Казахстане во время подрыва льда на реке Иртыш в городе Семей ударной волной выбило окна в нескольких квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного дома.
Фото: скріншот
Один из местных жителей прислал в редакцию местного портала NUR.KZ видео и сообщение, как взрывная волна выбила стекла в окнах многоэтажки. Инцидент произошел в 14:47 по местному времени.
По данным издания, пострадали несколько человек.
"Только матерные слова, подрывники не рассчитали количество взрывчатки во время подрыва льда на Иртыше и взрывная волна выбила все окна. Волна ударила по стеклу, вылетели рамы, извините, без мата не получилось. Кажется, никто не пострадал", - написал отправитель.
В ООО "Востоквзрывпром" заявили, что проводят взрывные работы для освобождения от льда реки Иртыш в соответствии со всеми правилами.
В приемной акимата города подтвердили случай ЧП. Аким Шимьи Ермак Салимов прокомментировал небезопасную ситуацию наводнения в городе и ответил на вопрос, когда власть возместит убыток за выбитые окна.
"Сложная ситуация сохраняется. В общем в Семее уже 295 человек эвакуированы, они размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Взрывать лед мы будем дальше", - сказал он
По словам Салимова, в правительстве принято решение о введении ЧС регионального характера.
"Мы в этой ситуации будем, это касается и ущерба нанесенного, дальше проводить свои действия. Уже создана специальная комиссия, она начнет обход и подсчет убытков. Существует специальная методика, которая четко эти вещи регулирует. Завтра приступим к работе", - заверил он.
Напомним, что ранее в центре российского Екатеринбурга снесли самый высокий дом в городе - недостроенную 230-метровую телебашню, строительство которой остановили в начале 1990-х.
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