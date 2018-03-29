США отказали сборной России по вольной борьбе в получении американских виз, после чего в МИД РФ разразились гневной тирадой по этому поводу. Особенно «брызгала слюной» всем известная скандалистка Мария Захарова, официальный представитель российского дипведомства.

Захарова узнала от тренера национальной команды Валерия Фельдшерова о том, что из-за решения американского посольства российские борцы, скорее только, пропустят Кубок мира — 2018, который пройдет в апреле в США.

«Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять судьба в Кубке мира. Несмотря на направленную нами по этому поводу еще в конце февраля ноту, американцы, дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам», — пожаловалась она.

По ее словам, американцы только сейчас ответили российской стороне «отпиской», в которой сослались на то, что всему виной нехватка консульского персонала.

«Это является грубым нарушением обязательств США», — добавила она. Однако Захарова забыла упомянуть, что отписки — это как раз метод именно российских дипломатов и политиков разного уровня.

Также стоит добавить, что сама Мария лично выгоняла американских дипломатов, работающих в РФ, а россияне устраивали даже соцопросы, кого именно выгнать.

Захарова лично на весь мир объявила о высылке дипломатов, а теперь когда ей в США сказали, что работников дипведомств не хватает, она истерит, что это «заговор» американцев, и все якобы подстроено специально.

Посольство РФ в США провело между подписчиков в Twitter опрос о том, какое из трех американских консульств в России следует закрыть в ответ на закрытие российского консульства в Сиэтле.

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