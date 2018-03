(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 29 марта 2018 23:42 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Четверг, 29 марта 2018, 21:57 • Ярема Чуйко • 4644 Версия для печати Фестиваль писанок стартовал во Львове фотогалерея /* */ Во Львове, традиционно накануне Пасхи, представили Галерею художественных писанок, передает корреспондент . Горожане уже успели окрестить это событие, как Фестиваль писанок. В этом году на выставке представили шесть десятков различных писанок. Экспозиция продлится в течение месяца. "На фестивале этого года есть 65 полуметровых писанок, и семь метровых. Чортиры писанки мы посвятили культурным деятелям Львова. В частности, писанка с трамваем посвящена Пиккардийской терции. Очень много есть тематических писанок", - рассказала орагнизатор фестивалей Кристина Невинская. В этом году между людей очень большой популярностью пользуется вязаная писанка. Ее собственными руками изготовила львовская художница Надежда Иванкив. "Это писанка связана крючком. Задумка была сделать яркую писанку. Чтобы она радовала не только глаз, но и была мьягенькой. На этой писанке я изобразила очень много цветов. Пасха у нас ассоциируется со светом, радостью. Именно следовательно решила обратиться к природе", - рассказала Надежда Иванкив. В рамках фестиваля действует пасхальная арт-мастерская, где и детей, и взрослых обучают расписывать писанки, рассказывают о значении символов и цветов.



