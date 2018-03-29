Александр Мангул будет более эффективным руководителем Национального агентства по предупреждению коррупции, чем его предшественник Наталья Корчак.

Такой прогноз озвучил политтехнолог Дмитрий Фищенко,передает со ссылкой на .

"Думаю, он будет более эффективным руководителем, чем Корчак, и не будет постоянно ссылаться на какие-то объективные трудности... Эффективность работы Мангула будем определять по количеству посадок, замечаний и представлений относительно деклараций чиновников. Если их количество резко увеличится - значит, он эффективно работает", - считает знаток.

28 марта Нацагентство по предупреждению коррупции выбрало себе нового руководителя. Им стал Александр Мангул. Он сменил на посту Наталью Корчак, у которой истек срок полномочий.

Корчак часто выписывала себе и подчиненным большие премии. В мае 2017 года журналисты обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке новую машину бизнес-класса Octavia A7, которую она не указала в декларации. Тогда речь шла о том, что автомобиль купила свекровь Корчак Надежда Тимер-Булатова, которая не имела документов на управление транспортным средством.

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