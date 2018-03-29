Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у России не было причин высылать американских дипломатов. Нойерт: Мы изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ Фото: ru.usembassy.gov "Для российского ответа нет объяснения. Наши действия были всецело продиктованы нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь. Напомню, это первый случай применения нервно-паралитического агента "Новичок" в мирное время, на территории нашего союзника", – сказала Нойерт.По ее мнению, 28 стран – партнеров Великобритании приняли оправданное решение о высылке 153 "российских шпионов" из дипмиссий."Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные действия против 28 стран, выразивших солидарность с Великобританией. Это продолжение пути самоизоляции, начатого отрицанием причастности к химической атаке. Мы изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ", – отметила Нойерт.29 марта министерство иностранных дел России объявило о выдворении 58 дипломатов из посольства США в Москве и двух – из Генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того, объявлено о закрытии американского Генконсульства в Санкт-Петербурге.Москва назвала это ответным шагом на намек президента США Дональда Трампа выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.Таким образом Штаты 26 марта выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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