|
"Оставляем право на ответ". Госдеп подверг критике решение России о выдворении американских дипломатов
|
29.03.2018 22:45
|
Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у России не
было причин высылать американских дипломатов. Нойерт: Мы
изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на
ответ Фото: ru.usembassy.gov "Для российского ответа нет
объяснения. Наши действия были всецело продиктованы нападением на
Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь.
Напомню, это первый случай применения нервно-паралитического агента
"Новичок" в мирное время, на территории нашего союзника", –
сказала Нойерт.По ее мнению, 28 стран – партнеров Великобритании
приняли оправданное решение о высылке 153 "российских шпионов" из
дипмиссий."Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные
действия против 28 стран, выразивших солидарность с
Великобританией. Это продолжение пути самоизоляции, начатого
отрицанием причастности к химической атаке. Мы изучаем детали
принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ", –
отметила Нойерт.29 марта министерство иностранных дел России
объявило о выдворении 58 дипломатов из посольства США в Москве и
двух – из Генконсульства в Екатеринбурге. Кроме того,
объявлено о закрытии американского Генконсульства в
Санкт-Петербурге.Москва назвала это ответным шагом на намек
президента США Дональда Трампа выслать из страны 60 российских
дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле.Таким образом
Штаты 26 марта выразили поддержку Великобритании в связи с
отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея
Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали
с симптомами отравления.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".14 марта власти Британии
объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также
о приостановке запланированных двусторонних контактов с
РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23
британских дипломатов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира