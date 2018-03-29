Сторона обвинения в считает, что решение Апелляционного суда Киева, который подтвердил законность ареста народного депутата Надежды Савченко, является беспристрастным. Об этом сегодня по завершению судебного заседания журналистам заявил прокурор Александр Банников, передает

"Сегодня стороной обвинения было доказано обоснованность решения суда первой инстанции об избрании подозреваемой Савченко меры пресечения "арест". Судом было принято объективное взвешенное и объективное решение", - сказал прокурор.

Напомним, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под стражей народного депутата Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке теракта в здании Верховной Рады Украины.

Как сообщал 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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