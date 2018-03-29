Пресс-секретарь также прокомментировал ситуацию с обвинением в херрасменте депутата Госдумы Леонида Слуцкого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил актрис, которые обвинили продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, с проститутками. Об этом он сказал во время выступления на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики, передает Би-би-си, информирует svodka.net.

«Может быть, он (Вайнштейн) подонок, но никто же из них не пришёл в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть, грубо говорю, но она называется проститутка», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал ситуацию с обвинением в херрасменте депутата Госдумы Леонида Слуцкого. По мнению Пескова, в этой истории есть «дань моде» и погоня за «вакханалией, которая творится сейчас в Америке».

Песков считает, что женщинам надо было сразу после домогательств обратиться в полицию. «Если он тебя зажал, если он тебя домогался, ты чего молчала? Чего в милицию не пошла? Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике?», — добавил пресс-секретарь Путина.

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В октябре 2017 года Харви Вайнштейна уволили из собственной компании через три дня после выхода статьи в New York Times. В ней актриса Эшли Джадд обвинила продюсера в домогательствах. Позже о подобных эпизодах рассказали почти 100 актрис.

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