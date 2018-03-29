Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинениям в коррупции и злоупотреблении влиянием, пишет Le Monde. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 20 марта бывшего президента Франции задержали для дачи показаний Фото: ЕРА По данным издания, сегодня следственный судья подписал документ, которым дело Саркози направляется в уголовный суд Парижа.Помимо экс-президента Франции, по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием проходят его адвокат Тьерри Герцог и прежний судья Жилбер Азиберт.20 марта бывшего президента Франции задержали для дачи показаний по делу о руководстве пассивной коррупцией, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. 22 марта Саркози предъявили обвинения и отпустили домой. Против него планирует свидетельствовать сын убитого ливийского диктатора Каддафи Сейф аль-Ислам. Саркози был главой государства с 2005 года по 2012-й.В апреле 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче ливийским режимом €50 млн на нужды президентской кампании Саркози. В 2016 году по делу допросили Такиеддина.Он рассказал, что в конце 2006-го – начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму €5 млн. Два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз – лично кандидату в президенты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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