Вашингтон оставляет за собой право на дальнейшие меры в отношении России

Официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт в четверг заявила, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на принятые Россией ответные меры на решение о высылке российских дипломатов из США.

"Как я понимаю, Россия планирует предпринять незаконные ответные действия против 28 стран, стран, выразивших солидарность с Великобританией. Россия продолжает изолировать себя после дерзкой химической атаки. Мы еще изучаем детали принятых Россией мер, и я скажу еще раз, что мы оставляем за собой право на ответ на любые действия России в отношении США", - заявила Х.Нойерт на брифинге в госдепе в четверг.

"Я не готова предсказывать, что конкретно произойдет, но у нас определенно есть возможность сделать это (принять ответные меры - ИФ)", - сообщила она в ответ на вопрос журналиста, значит ли это заявление, что в вопросе взаимных дипломатических ограничений "это еще не конец".

Представитель госдепа также пояснила, почему ведомство считает ответные меры России нелегитимными.

"США вместе со многими другими странами приняли решение о высылке российских шпионов. Мы не воспринимаем это (действия России - ИФ) как принцип "зуб за зуб" в дипломатической сфере", - подчеркнула Х.Нойерт.

Она добавила, что России не стоит примерять на себя роль жертвы в "деле Скрипаля".

"России не стоит притворяться жертвой. Единственными жертвами этой ситуации стали два человека, лежащие в больнице в Великобритании, а также люди, которые не могут пойти в парк, медработники и представители спецслужб, которые после инцидента вынуждены проходить лечение и наблюдаться, потому что они контактировали с (отравляющим - ИФ) веществом", - сказала она.

За последнюю неделю 29 стран Европы и Северной Америки приняли решение о высылке около 150 сотрудников российских дипломатических миссий в знак солидарности с Великобританией, ведущей расследование покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

В четверг Россия, отвергающая обвинения в причастности к отравлению бывшего сотрудника спецслужб, приняла ответные дипломатические меры, в частности, сообщалось, что Москва высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.