Из-за протекционистской политики президента США Дональда Трампа крупнейшие мировые центральные банки планируют сокращать свои резервы в долларах США. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

Сейчас основная доля мировых валютных резервов хранится долларах США и составляет около 64 процентов. Доля евро составляет 20 процентов. Тем не менее, как заявляют эксперты, условия для перевода своих резервов из доллара США в евро сейчас «привлекательны, как никогда». Мало того, нынешняя ситуация на финансовых рынках не способствует увеличению привлекательности валюты США.

Один из ведущих аналитиков Уолл Стрит Йенс Нордвиг отметил, что председатели крупнейших центробанков уже проявляют повышенный интерес к покупке евровалюты, и ожидается, что к 2020-му году 500 млрд долларов США в качестве резервов могут быть конвертированы в евро.

Как считают эксперты, доминирование доллара США будет сохраняться, но даже малый сдвиг паритета с целью защиты от торговой политики Дональда Трампа может привести к серьезным последствиям для американской валюты.

Напомним, 9-го марта президент США подписал приказ о введении пошлин на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% процентов, также заявил о намерении ввести пошлины на импорт товаров из Китая. Все это грозит настоящей торговой войной, поскольку даже страны ЕС намерены предпринять ответные меры в отношении США.

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