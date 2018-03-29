В Малайзии засудили за коррупцию капрала, который подделал удостоверение и проездные документы.

Мужчина проходил службу в учебном центре особого назначения в штате Малакка, передает со ссылкой на .

Полиция разоблачила неправомерной деятельности капрала Муса Дави и довела его преступление. Следствие установило, что мужчина смог заработать 11,9 тысячи долларов, подделывая документы. Все деньги он переводил на свой счет.

Служащий полностью признал свою вину, за преступление он получил наказание в виде лишения свободы на 197 лет, а также 79 ударов палкой.

В Украине олигархи используют коррупцию для реализации собственных интересов через парламент. Для того чтобы искоренить эти два явления, необходимо принять антиолигархический пакет коренных преобразований.

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