|ФСБ приказала всем мессенджерам в течение 10 дней раскрыть переписку пользователей
|29.03.2018 23:05
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Федеральная служба безопасности РФ обязала мессенджеры предоставить ключи расшифровки сообщений пользователей в течение десяти дней. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале ведомства, передает
Приказ за подписью директора ФСБ Александра Бортникова вносит изменения в "Порядок предоставления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей".
Напомним, ранее Роскомнадзор уведомил компанию Telegram Messenger Limited об обязанности предоставить ФСБ информацию, необходимую для дешифровки сообщений.
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