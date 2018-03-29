Федеральная служба безопасности РФ обязала мессенджеры предоставить ключи расшифровки сообщений пользователей в течение десяти дней. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале ведомства, передает

Приказ за подписью директора ФСБ Александра Бортникова вносит изменения в "Порядок предоставления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ информации, необходимой для декодирования электронных сообщений пользователей".

Напомним, ранее Роскомнадзор уведомил компанию Telegram Messenger Limited об обязанности предоставить ФСБ информацию, необходимую для дешифровки сообщений.

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