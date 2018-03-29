За последние три года в центре реабилитации министерства обороны Эстонии "Сели" лечились более 80 ветеранов из Украины, отметила президент страны Керсти Кальюлайд. Вчера 23.47 | комментариев: C Кальюлайд встретились пять украинок Фото: Kersti Kaljulaid / Facebook Она отметила, что в "Сели" получат помощь пять украинок. Всего за последние три года тут лечились более 80 ветеранов из Украины. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2042131156059673.1073742246.1777496589189799&type=3 Посольство Украины в Эстонии информировало, что женщины-медики, которые являются военнослужащими Вооруженных сил Украины и вернулись из зоны боевых действий на Донбассе, будут проходить медицинскую реабилитацию в течение трех недель за счет эстонской стороны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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