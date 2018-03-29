|Президент Эстонии встретилась с украинскими женщинами-военнослужащими, которые прибыли в страну на реабилитацию
|29.03.2018 23:07
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Посольство Украины в Эстонии информировало, что женщины-медики, которые являются военнослужащими Вооруженных сил Украины и вернулись из зоны боевых действий на Донбассе, будут проходить медицинскую реабилитацию в течение трех недель за счет эстонской стороны.
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