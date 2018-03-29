Россия объявила персона нон грата 60 американских дипломатов

58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata, им надлежит покинуть Россию до 5 апреля, сообщает МИД РФ в четверг.

"Исходя из принципа взаимности в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены persona non grata за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до 5 апреля 2018 года", - сообщает МИД РФ в четверг.