Более 70% украинцев, которые едут в Польшу на работу, “пропадают” после пересечения границы. Об этом сообщает “Rzeczpospolita”, передает .

По данным реестра занятости иностранцев Министерства семьи, труда и социальной политики Польши более 70% украинцев, получавших дозволение на работу в Польше, работают или в другой стране Шенгенской зоны, или на другой незадекларированной работе.

С 1 января 2018 года из 240 тысяч разрешений на принятие на работу иностранцев (в основном из Украины и Белоруссии) приступили к выполнению своих обязанностей на задекларированном месте работы только 74 тысячи человек.

“Украинцы платят 600 злотых визовым преступникам, которые активно промышляют в Польше с 2012 года. Мы предполагаем, что приблизительно 150 тысяч заявлений, поданных в текущем году могут быть фиктивными. За этот период преступники могли заработать до 90 миллионов злотых”, — говориться в материале.

Напомним, в Госслужбе занятости основной причиной трудовой миграции в Украине считают низкий уровень заработной платы.

Отметим, за последние несколько лет больше только украинцы выезжали на заработки в Польшу, а также Россию, Италию и Чехию. В ближайшие годы, по прогнозу Национального банка, миграционные процессы, в частности в Польшу, могут усилиться.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира