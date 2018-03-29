Из-за этого многие жители Киева останутся без воды, сообщают в ведомстве.

Как стало известно, это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной станции «Крутогорная». Воду отключат в некоторых районах Киева с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 для замены аварийной запорной арматуры. Коммунальщики обнаружили, что четыре единицы запорной арматуры водопроводной станции «Крутогорная» находятся в аварийном состоянии. Это делает невозможным завершение работ по реконструкции станции, которые финансирует Мировой банк.

Поэтому давление в в водопроводных сетях снизят до значений пожарного минимума — 1,0-2,0 атм. Воду отключат в следующих районах столицы:

Голосеевский район

-район Голосеево — Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

-проспект Науки — Стратегическое шоссе и смежных улице.

Святошинский район

— «Никольская Борщаговка» в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

жилой массив «Первомайский» в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;

жилой массив «Соломенка» в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

жилой массив «Чоколовка» (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта «Киев») — полностью;

-группа жилых массивов «Отрадный» (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новопольова и Пост-Волынская) — полностью.

Голосеевский район

-жилые массивы «Теремки-1″, «Теремки-2″ — полностью;

-багатоповерхова застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

-район Голосеево от Голосеевской площади до ж / м «Теремки»;

Святошинский район

жилой массив «Никольская Борщаговка» — полностью;

жилой массив «Южная Борщаговка» — полностью;

жилой массив «Академгородок» в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

-район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

-район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

-Шевченкивський район

жилой массив «Нивки» — полностью.

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