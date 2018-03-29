|В Киеве на сутки отключат воду: список улиц
|29.03.2018 23:13
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Из-за этого многие жители Киева останутся без воды, сообщают в ведомстве.
Как стало известно, это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной станции «Крутогорная». Воду отключат в некоторых районах Киева с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта 2018 для замены аварийной запорной арматуры. Коммунальщики обнаружили, что четыре единицы запорной арматуры водопроводной станции «Крутогорная» находятся в аварийном состоянии. Это делает невозможным завершение работ по реконструкции станции, которые финансирует Мировой банк.
Поэтому давление в в водопроводных сетях снизят до значений пожарного минимума — 1,0-2,0 атм. Воду отключат в следующих районах столицы:
Голосеевский район
-район Голосеево — Амурская площадь, центральные части улиц
Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также
смежные улицы;
Святошинский район
— «Никольская Борщаговка» в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
жилой массив «Первомайский» в районе ул. Авиаконструктора
Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц;
Голосеевский район
-жилые массивы «Теремки-1″, «Теремки-2″ — полностью;
Святошинский район
жилой массив «Никольская Борщаговка» — полностью;
Соломенский район
-район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской,
Гарматной, Полевой и смежных улиц.
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