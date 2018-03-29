|Тим Кук разрешил смотреть на iPhone фильмы для взрослых
|29.03.2018 23:14
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Глава компании Тим Кук заявил о том, что не возражает против просмотра видео для взрослых на . Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC, пишет со ссылкой на .
Этими словами Кук оспорил прежнюю позицию касательно контента для взрослых. Известно, что до этого представители компании называли подобный контент "недопустимым".
В интервью гендиректор рассказал о сотрудничестве с компаниями, которые предлагают приложения для магазина AppStore. По словам Тима Куку, IT-гигант действительно не намерен продавать продукты, которые содержат контент взрослого содержания.
"Это не означает, что вы не можете использовать , чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…", - добавил он.
Кук также подтвердил, что не смеется над подобным вопросом, и заявил, что компания противится контенту для взрослых, когда речь касается AppStore, который могут посещать дети.
Ранее сообщалось, что провела презентацию,.