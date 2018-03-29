Глава компании Тим Кук заявил о том, что не возражает против просмотра видео для взрослых на . Об этом он заявил в интервью каналу MSNBC, пишет со ссылкой на .

Этими словами Кук оспорил прежнюю позицию касательно контента для взрослых. Известно, что до этого представители компании называли подобный контент "недопустимым".

В интервью гендиректор рассказал о сотрудничестве с компаниями, которые предлагают приложения для магазина AppStore. По словам Тима Куку, IT-гигант действительно не намерен продавать продукты, которые содержат контент взрослого содержания.

"Это не означает, что вы не можете использовать , чтобы перейти в браузер и посетить некоторые порносайты, если хотите…", - добавил он.

Кук также подтвердил, что не смеется над подобным вопросом, и заявил, что компания противится контенту для взрослых, когда речь касается AppStore, который могут посещать дети.

Ранее сообщалось, что провела презентацию,.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира