Недавно проходил брифинг, который МИД России провел для дипломатического сообщества, где международные эксперты по отравляющим веществам представили информацию по поводу боевого нервнопаралитического газа, якобы использованного при нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Эта информация известна уже давно, но ни одно из западных продажных СМИ, разумеется, ничего не сообщало.

В ходе брифинга участники с российской стороны в очередной раз опирались на факты и существующие международные соглашения, которыми регулируется порядок расследования подобных событий. Они спрашивали, по какому праву британцы требуют от них каких-то объяснений, в то время как Лондон отказывается соблюдать установленные процедуры и не желает предоставить хотя какие-нибудь доказательства, подтверждающие факт преступления, о котором они заявляют.

Ответ представителей посольств США и Франции в сущности сводился к тому, что им не требуется никаких доказательств, чтобы оставаться солидарными с их британскими друзьями, что Россия виновна в совершенном покушении на убийство, и они намерены привлечь ее к ответственности.

Польза от этого абсурдного ответа, который представители России совершенно справедливо назвали постыдным, заключается в том, что он ясно дал понять Москве, что не стоит безуспешно тратить время и пытаться опровергать необоснованные обвинения Запада какими-то фактами, а также призывать к соблюдению установленных международными нормами юридических процедур. Западу попросту нет до этого никакого дела. Проблема заключается вовсе не в фактах, и более того, она вообще не связана с реальным положением вещей. Существует простая задача – добавить еще одну ложь к непрекращающейся демонизации России, и она достигается всеми доступными средствами.

Раньше или позже российское правительство все же осознает, что его мечта о «сотрудничестве с западными партнерами» является абсолютно несбыточной, и что враждебные действия и ложные обвинения указывают на то, что Запад взял курс на конфронтацию с Россией и активно готовит легкомысленные народы своих стран к предстоящим неблагоприятным последствиям.

Представитель российского МИД, руководивший брифингом, сравнил обвинения в покушении на Скрипаля с относительно недавней историей вокруг сбитого малайзийского авиалайнера, и многими другими случаями, когда в адрес России немедленно, действительно еще до начала расследования выдвигались обвинения, не подтвержденные какими-либо доказательствами, и при этом западная сторона отказывалась от сотрудничества в расследованиях.

Российский чиновник провел также параллель между нынешними обвинениями против России с ложными обвинениями со США и Великобритании в отношении Сербии, которые привели к бомбардировке этой страны. Он напомнил также о сфабрикованных обвинениях против Ирака, за которые позже Колин Пауэл и Тони Блэр вынуждены были извиняться, однако они привели к разрушению Ирака, а также к гибели и вынужденному бегству миллионов жителей страны.

Что наиболее важно, представитель России подчеркнул, что прошли те времена, когда никто не решался оспаривать заявлений правительства США. Мир, по его словам, уже не является однополярным. Россия не намерена отвечать на бездоказательные обвинения Британии. Кроме того, он заявил, что поведение представителей Соединенных Штатов, Британии и Франции указывают на то, что дело Скрипаля – это сфабрикованный скандал с целью обвинить Россию в нарушении норм международного права.

Справедливость этого вывода подтверждается всей историей американских и британских интервенций. За последние годы мы видели скоординированные действия Запада, основанные на вопиющей лжи, в Сербии, Ираке, Ливии, Сомали, Сирии, Украине, Йемене, а также попытки дестабилизировать Иран и Венесуэлу. История предоставляет почти бесчисленные примеры лжи, которую использовали Соединенные Штаты и Великобритания для оправдания агрессии, реализуя свою геополитическую программу.

Ни одному слову, исходящему от Вашингтона и Лондона нельзя верить ни при каких обстоятельствах. Разве может Россия или любая другая страна сотрудничать с «партнерами», у которых нет понятия о стыде, чести и совести, и которые доказали, что недостойны какого-либо доверия?

Автор, Пол Крейг Робертс — американский экономист, политический и экономический обозреватель. Кавалер Ордена Почётного легиона, республиканец, прежний помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана.

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