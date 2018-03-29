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Управляющая сгоревшим в Кемерово ТЦ заявила, что во время предыдущей проверки пожарная сигнализация работала
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29.03.2018 23:15
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Последняя проверка торгового центра "Зимняя вишня" была осенью 2017
года, тогда приезжали сотрудники министерства чрезвычайных
ситуаций, полиция и пожарные, отметила управляющая ТЦ Надежда
Судденок. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера
23.40 | комментариев: Судденок: На тех проверках, на которых я
лично присутствовала, неисправностей не было Скриншот: sibreal.org
"На тех проверках, на которых я лично присутствовала,
неисправностей не было. Последняя проверка была, когда, вы все
помните, по городу были анонимные звонки по кинотеатрам о том, что
они заминированы. Нам тоже поступил такой звонок. И когда приехали
сотрудники МЧС (министерство чрезвычайных ситуаций. –
), пожарные, полиция, было очень много народу. У нас была эвакуация
именно из кинотеатра. Сотрудники проходили с собаками. Они делали
долгую оперативную работу", – отметила Судденок.По ее словам,
нарушений тогда не обнаружили."В этот период времени не было ни
одного нарушения, ни заключения о том, что медленно вышли, не вышли
по эвакуационным переходам, чтобы у нас в кинотеатре какие-то
проблемы были с закрытыми замками, что у нас не работала
сигнализация пожарная", – сказала управляющая.Судденок
уточнила, что в проверке торгового центра принимала участие лично,
вызвав МЧС.О минировании мест массового скопления людей в Кемерово,
в том числе в кинотеатре, сообщали 13 сентября 2017 года.28
марта Судденок взяли под стражу до 25 мая.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили,
что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.По факту
инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109,
219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение
требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта Следком
РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о
пожаре: Судденок, техническому директору ТЦ Георгию
Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную
сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру
Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему
оповещения, Сергею Антюшину.
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