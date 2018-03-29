Последняя проверка торгового центра "Зимняя вишня" была осенью 2017 года, тогда приезжали сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций, полиция и пожарные, отметила управляющая ТЦ Надежда Судденок. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.40 | комментариев: Судденок: На тех проверках, на которых я лично присутствовала, неисправностей не было Скриншот: sibreal.org "На тех проверках, на которых я лично присутствовала, неисправностей не было. Последняя проверка была, когда, вы все помните, по городу были анонимные звонки по кинотеатрам о том, что они заминированы. Нам тоже поступил такой звонок. И когда приехали сотрудники МЧС (министерство чрезвычайных ситуаций. – ), пожарные, полиция, было очень много народу. У нас была эвакуация именно из кинотеатра. Сотрудники проходили с собаками. Они делали долгую оперативную работу", – отметила Судденок.По ее словам, нарушений тогда не обнаружили."В этот период времени не было ни одного нарушения, ни заключения о том, что медленно вышли, не вышли по эвакуационным переходам, чтобы у нас в кинотеатре какие-то проблемы были с закрытыми замками, что у нас не работала сигнализация пожарная", – сказала управляющая.Судденок уточнила, что в проверке торгового центра принимала участие лично, вызвав МЧС.О минировании мест массового скопления людей в Кемерово, в том числе в кинотеатре, сообщали 13 сентября 2017 года.28 марта Судденок взяли под стражу до 25 мая.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.По факту инцидента Следком РФ открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса РФ.27 марта Следком РФ предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре: Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву, руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею Антюшину. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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