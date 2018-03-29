На полигоне Трехречье в Амурской области состоялись стрельбы подразделений самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М "Малка". Расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том числе впервые проведена стрельба на максимальную дальность до 50 км.

Как сообщила Пресс-служба Восточного военного округа, огнем 203 мм установок остановлены крупные наступающие силы условного противника, а также уничтожены позиции командного пункта и скопление техники. Цели поражались одиночными выстрелами и залпами нескольких орудий. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач.

Стрельба состоялась в рамках тактического учения с артиллерийским соединением, в котором принимало участие около одной тысячи артиллеристов.

САУ большой мощности 2С7М "Малка" поступили в артиллерийское соединение ВВО, дислоцированное в Амурской области, в конце 2015 года, и уже в первой декаде следующего года были проведены первые стрельбы нового подразделения большой мощности.

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