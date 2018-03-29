Сегодня в мессенджере Telegram произошел глобальный сбой из-за обесточивания серверного кластера. Это стало поводом не только для недовольства юзеров, но и удачной возможностью для мошенников.

Так, мошенникам удалось заработать более 67 монет эфириума или 27 тыс. 800 долларов в денежном эквиваленте. Спамеры использовали одну из популярных техник социальной инженерии.

Наследуя знаменитых “нигерийских принцев“, которые обещают миллиарды в обмен на финансовую помощь, они создали поддельный аккаунт основателя Telegram Павла Дурова и анонсировали “раздачу“ криптовалют.

В случае с Дуровым профиль @durovslav преподнес это в виде извинений за долгий сбой.

Твит с текстом: “Чтобы расширить свои извинения, я провожу раздачу Ethereum. Детали по ссылке“ был опубликован в ответ официальному заявлению Дурова о причинах сбоя и собрал более 186 лайков. Также под ним появились сообщения от ботов, заявляющие об успешности транзакций и получении монет в двукратном объеме.

Из-за визуального сходства многие пользователи приняли акцию за реальную. Ее условия максимально просты: известная личность якобы обещает отправить вдвое больше криптовалюты в ответ на транзакцию на определенный кошелек.

Обычно под это создается фейковая страница, имитирующая обратные выплаты. Однако в действительности мошенники просто присваивают себе вырученные монеты.

Всего они получили более 60 переводов, крупнейший из них составил 10 монет эфириума.

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