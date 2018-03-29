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"Эксперт" по делу Скрипаля, выдававший себя на российском ТВ за ветерана КГБ, оказался судимым растратчиком - расследование
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29.03.2018 23:23
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"Центр управления расследованиями" выяснил, что частый гость
пропагандистских телепрограмм Валерий Малеваный, называвший себя
генерал-майором КГБ в отставке, не имеет никакого отношения к
российским спецслужбам. Малеваного часто зовут выступать в эфире
российских телеканалов Скриншот: Мир 24 / YouTube Автор пишет, что
заинтересовался личностью Малеваного после его комментариев об
отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.
"Генерал-майор КГБ" утверждал, что Скрипаля завербовали в
Испании с помощью "медовой ловушки": якобы так на сленге
разведчиков называют вступление в половую связь с объектом
вербовки.Канев также получил электронное письмо, отправитель
которого назвал Малеваного Валеркой Москалем, с которым в 1983 году
вместе направлялся по этапу в колонию Оренбурга после
приговора.Журналист выяснил, что Малеваный был осужден за растрату
и отсидел шесть лет.В многочисленных биографических досье
71-летнего "генерала" и автора 15 книг нет упоминания о судимости.
С 2008 года Малеваный является постоянным гостем пропагандистских
передач, в которых рассказывает о своих вымышленных подвигах и дает
оценки событиям в России и в мире, пишет ЦУР."В Центре общественных
связей ФСБ мне сразу заявили, что информацию о своих сотрудниках не
дают. Хотя добавили, что им не известен генерал Валерий
Малеваный... В Ассоциации офицеров подразделений специального
назначения ГРУ тоже не смогли вспомнить такого боевого генерала.
Правда, рассказали историю, как несколько лет назад одному
персонажу с похожей фамилией собирались набить морду, но "он дал
честное слово никогда не представляться выходцем из ГРУ", –
сообщил Канев.Сам Малеваный в беседе с журналистом подтвердил
наличие у него судимости, но затем прервал разговор и бросил
трубку.
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