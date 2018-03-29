"Центр управления расследованиями" выяснил, что частый гость пропагандистских телепрограмм Валерий Малеваный, называвший себя генерал-майором КГБ в отставке, не имеет никакого отношения к российским спецслужбам. Малеваного часто зовут выступать в эфире российских телеканалов Скриншот: Мир 24 / YouTube Автор пишет, что заинтересовался личностью Малеваного после его комментариев об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля. "Генерал-майор КГБ" утверждал, что Скрипаля завербовали в Испании с помощью "медовой ловушки": якобы так на сленге разведчиков называют вступление в половую связь с объектом вербовки.Канев также получил электронное письмо, отправитель которого назвал Малеваного Валеркой Москалем, с которым в 1983 году вместе направлялся по этапу в колонию Оренбурга после приговора.Журналист выяснил, что Малеваный был осужден за растрату и отсидел шесть лет.В многочисленных биографических досье 71-летнего "генерала" и автора 15 книг нет упоминания о судимости. С 2008 года Малеваный является постоянным гостем пропагандистских передач, в которых рассказывает о своих вымышленных подвигах и дает оценки событиям в России и в мире, пишет ЦУР."В Центре общественных связей ФСБ мне сразу заявили, что информацию о своих сотрудниках не дают. Хотя добавили, что им не известен генерал Валерий Малеваный... В Ассоциации офицеров подразделений специального назначения ГРУ тоже не смогли вспомнить такого боевого генерала. Правда, рассказали историю, как несколько лет назад одному персонажу с похожей фамилией собирались набить морду, но "он дал честное слово никогда не представляться выходцем из ГРУ", – сообщил Канев.Сам Малеваный в беседе с журналистом подтвердил наличие у него судимости, но затем прервал разговор и бросил трубку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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