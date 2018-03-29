|Вышел новый трейлер "Мира дикого Запада"
|29.03.2018 23:27
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Новый сезон сериала "Мир дикого Запада" от компании HBO обещает много крови, пока восстание роботов в сериальной вселенной набирает обороты. Трейлер обнародовала HBO на своей странице в Twitter, передает
Для музыкального сопровождения трейлера сценаристы выбрали кавер на песню Heart-Shaped Box культовой группы Nirvana.
Второй сезон популярного сериала о искусственном мире стартует уже 22 апреля этого года. Сюжет нового сезона сосредотачивается на продолжении истории основных героев из первой части.
Как сообщал 2 сезон "Мира Дикого
Запада" является одной из главных сериальных новинок весны 2018
года.