Новый сезон сериала "Мир дикого Запада" от компании HBO обещает много крови, пока восстание роботов в сериальной вселенной набирает обороты. Трейлер обнародовала HBO на своей странице в Twitter, передает

Для музыкального сопровождения трейлера сценаристы выбрали кавер на песню Heart-Shaped Box культовой группы Nirvana.

Второй сезон популярного сериала о искусственном мире стартует уже 22 апреля этого года. Сюжет нового сезона сосредотачивается на продолжении истории основных героев из первой части.

Как сообщал 2 сезон "Мира Дикого Запада" является одной из главных сериальных новинок весны 2018 года.



В центре сюжета шоу находится парк развлечений, наполненный максимально реалистичными андроидами. Все они созданы для того, чтобы угождать капризам многочисленных посетителей, даже если это будет стоить им жизни. Второй сезон получит обновленный актерский состав и расширенную географию. Премьера состоится 22 апреля.

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