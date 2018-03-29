В оккупированном пророссийскими сепаратистами Луганске пенсионерку заставили отказаться от умершей дочери, сообщает «Диалог.UA», со ссылкой на информированные источники в областном центре.

Последняя скончалась от тяжелой болезни, а похоронное бюро и прочие «конторы», занимающиеся ритуальными услугами, выставили пожилой женщине такие счета, что та попросту не смогла их оплатить.

Других родственников у этой семьи, не было, а пожертвований от соседей и друзей было, к сожалению, недостаточно. Чтобы попросить помощь властей для погребения дочери, 77-летней пенсионерке пришлось обивать пороги различных инстанций.

И тогда в одном из «исполкомов» псевдореспублики ей заявили: мы можем хоронить за счет бюджета «ЛНР» только одиноких умерших, у которых нет родственников.

Также несчастную мать поставили перед выбором: поскольку других родственников у ее умершей дочери не было, она должна написать отказ от нее, и тогда «республика» сможет похоронить умершую за бюджетные средства.

Другими способами выделять деньги власти «ЛНР» отказались.

В результате матери ничего не оставалось делать, как подписать документ об отказе от дочери.

Умершую, которой, к слову, было только 34 года, похоронили сегодня, 29 марта.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира