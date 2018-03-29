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Гутерриш заявил о необходимости восстановления предупреждающих механизмов эпохи холодной войны
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29.03.2018 23:31
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Состояние отношений между США и Россией все больше напоминает эпоху
холодной войны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 |
комментариев: Гутерриш: Люди думали, что холодная война осталась
позади и в мерах предосторожности больше нет необходимости Фото:
news.un.org По словам Гутерриша, состояние отношений между США и
Россией все больше напоминает эпоху холодной войны."Во времена
холодной войны в мире были две супердержавы, которые обладали
полным контролем в соответствующих частях мира. Сегодня существует
еще несколько относительно независимых сторон, которые играют
важную роль в конфликтах", – подчеркнул генсек ООН.По его
словам, особенностью нынешней ситуации также является отсутствие
механизмов по предотвращению эскалации напряженности в случаях,
когда возникают такие инциденты."Эти механизмы были ликвидированы,
поскольку люди думали, что холодная война осталась позади и в этих
мерах предосторожности больше нет необходимости", – добавил
Гутерриш.Президент США Дональд Трамп 26 марта дал намек выслать из
страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в
Сиэтле из-за его близости к базе военно-морских сил
Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку
Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего
сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4
марта госпитализировали с симптомами отравления.29 марта
глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о
высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в
Санкт-Петербурге.
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