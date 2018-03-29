Состояние отношений между США и Россией все больше напоминает эпоху холодной войны, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Гутерриш: Люди думали, что холодная война осталась позади и в мерах предосторожности больше нет необходимости Фото: news.un.org По словам Гутерриша, состояние отношений между США и Россией все больше напоминает эпоху холодной войны."Во времена холодной войны в мире были две супердержавы, которые обладали полным контролем в соответствующих частях мира. Сегодня существует еще несколько относительно независимых сторон, которые играют важную роль в конфликтах", – подчеркнул генсек ООН.По его словам, особенностью нынешней ситуации также является отсутствие механизмов по предотвращению эскалации напряженности в случаях, когда возникают такие инциденты."Эти механизмы были ликвидированы, поскольку люди думали, что холодная война осталась позади и в этих мерах предосторожности больше нет необходимости", – добавил Гутерриш.Президент США Дональд Трамп 26 марта дал намек выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе военно-морских сил Соединенных Штатов.Таким образом Штаты выразили поддержку Великобритании в связи с отравлением в городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери, которых 4 марта госпитализировали с симптомами отравления.29 марта глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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