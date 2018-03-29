|Из-за болезни польских свиней усилят границу между Украиной и Польшей
|29.03.2018 23:37
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Об этом сообщает “Польское радио“.
Эти меры связаны с распространением в Польше вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Одним из факторов, который переносит болезнь, могут быть продукты питания, которые с собой везут лица, путешествующие в Польшу с востока.
Власти Польши считают, что сейчас особенно необходим усиленный контроль из-за роста числа въезжающих в страну через восточную границу.
“На протяжении только прошлого года мы задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще только эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью“, — рассказал представитель Налоговой администрации Петр Погожельский.
В Главной ветеринарной инспекции заявили, что незаконно ввозимые продукты могут влиять на развитие вируса АЧС в окрестностях Варшавы. Последний случай болезни был подтвержден там неделю назад.
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