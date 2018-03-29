3 апреля в Киеве представители "Национального корпуса" и объединенных националистических сил запланировали "масштабную акцию" с требованием отставки главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, которого они обвиняют в доведении до самоубийства и.о.директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика Владислава Волошина. В "Нацкорпусе" убеждены, что Савченко уехал в Киев "поближе к столичным покровителям" Фото: mk.gov.ua В организации рассказали, что 29 марта националисты смогли попасть в сессионный зал Николаевского областного совета и убедить часть местных депутатов "подписать обращение к руководству областного совета с требованием выразить недоверие" Савченко.При этом глава Николаевского облсовета принял решение закрыть сессию и перенести вопрос о недоверии Савченко на несколько недель. По словам пресс-службы "это лишь ненадолго отсрочило неизбежное"."Савченко будет отправлен в отставку, а затем предстанет перед судом, как того и требует "Национальный корпус" вместе с громадой Николаевщины или с помощью следующей внеочередной сессии, или же без нее", – утверждают в организации. В "Нацкорпусе" убеждены, что Савченко уехал в Киев "поближе к столичным покровителям", потому что "испугался решительной организованной патриотической силы, которой является Национальный Корпус"."Национальный корпус" не остановится на достигнутом и добьется увольнения Алексея Савченко. Уже 3 апреля объединенные националистические силы при народной поддержке выйдут в Киеве на масштабную акцию, одним из ключевых требований которой будет увольнение Савченко", – говорится в сообщении организации.Представители националистических сил считают, что именно действия Савченко привели к гибели и.о.директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика Владислава Волошина. Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод заявил, что следствие не располагает сведениями о том, что Волошин покончил с собой под внешним давлением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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