В компании "Нафтогаз" назвали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии Германии выдать дозволение на строительство трубопровода "Nord Stream 2" предсказуемым и подчеркнули угрозу проекта. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter, передает

"Достаточно предсказуемо, что Nord Stream 2 получил согласие от немецких разрешительных органов. Что ни делает проект Кремля менее опасным для европейской национальной и энергетической безопасности, менее противоречивым или в большей степени "просто коммерческой сделкой", - прокомментировали в "Нафтогазе".

Напомним, 26 марта Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало дозволение о строительстве и эксплуатации трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

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