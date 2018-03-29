Животное попало на видео благотворительной организации Wildcat Haven. Специалисты установили в кустах специальный прибор для автоматического наблюдения за лесными жителями в ночное время.

Просмотрев записи, сотрудники организации обнаружили редкостные кадры с огромным лесным котом, длина которого составляет 120 сантиметров от носа до кончика хвоста.

«Я глазам не поверил, когда в первый раз увидел этого кота. Это огромное величественное животное», – поделился Кев Белл, сотрудник Wildcat Haven.

Ученые отмечают, что популяция этого вида в лесу Клэшиндарроч насчитывает от 10 до 15 особей.

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