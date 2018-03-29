Украинские пограничники задержали 23-летнего гражданина Украины, который пытался незаконно попасть на территорию России,передает со ссылкой на .

Пересечь границу мужчина хотел тайком в вагоне товарного поезда, сообщает .

Мужчину обнаружили при осмотре на пропускном пункте с помощью видеокамеры.

"Во время осмотра в пункте контроля грузового поезда сообщением Купянск-Сортировочный - Валуйки с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу",- написали в .

Сам задержанный объяснил свой поступок тем, что на его мнение, так было быстрее добраться до России.

Работники пограничной службы составили на мужчину протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы. Далее его дело будет рассматривать суд.

В Днепре преступник залез в деревянный ящик-посылку и ограбил другие отправления при доставке компанией "Новая почта". Находчивого преступника разоблачили в Харькове, куда он прибыл вместе с грузом.

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