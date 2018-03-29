|Пікантна британка продала незайманість за 1 мільйон євро (ФОТО)
|29.03.2018 23:47
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26-річна британка Жасмін нещодавно вирішила "оригінально" підзаробити для свого бізнесу: дівчина опублікувала свої дані на еротичному сайті Cinderella Escorts, оцінивши ніч з собою-незайманкою у 90 тисяч євро.
Втім, торги перевершили сподівання Жасмін - невідомий "актор з Голлівуду" заплатив 1,2 мільйони євро за те, щоб зайнятися з нею сексом.
"Мені 26 років, і батьки знають, що я досить доросла, щоб вирішити, що робити зі своїм тілом", - заявила сама красуня.
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