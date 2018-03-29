Соратник лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Северион Дангадзе может в течение пяти дней обжаловать решение о продлении своего ареста. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Дангадзе подозревают в попытке свержения конституционного строя Украины Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook Дангадзе будет находиться под стражей до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.Руководителя киевской ячейки "Руху нових сил" задержали 4 декабря 2017 года. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал Дангадзе связующим звеном между беглым бизнесменом Сергеем Курченко и Саакашвили.5 декабря глава ГПУ заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в Украине. По словам Луценко, помимо захвата власти, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине.6 декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога. Его защита пыталась обжаловать меру пресечения, но безуспешно.Саакашвили заявлял, что с Курченко не знаком и денег от него не брал. После выдворения из Украины лидер "Руху нових сил" находится в Нидерландах.12 марта в ГПУ сообщили, что уголовное производство в отношении Саакашвили приостановили "до получения результатов международной правовой помощи". Досудебное расследование в отношении Дангадзе продолжается.Активиста подозревают в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Ему грозит от пяти до семи лет заключения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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