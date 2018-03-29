Соратник лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили Северион
Дангадзе может в течение пяти дней обжаловать решение о продлении
своего ареста. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дангадзе подозревают в попытке свержения конституционного строя
Украины Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook Дангадзе будет находиться
под стражей до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в
течение пяти дней в апелляционной инстанции.Руководителя киевской
ячейки "Руху нових сил" задержали 4 декабря 2017 года.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал
Дангадзе связующим звеном между беглым бизнесменом Сергеем
Курченко и Саакашвили.5 декабря глава ГПУ заявил,
что окружение Саакашвили получило из России около $500
тыс. на финансирование митингов с целью свержения власти в
Украине. По словам Луценко, помимо захвата власти, целью
акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного
преследования в отношении Курченко и восстановление его
контроля над активами в Украине.6
декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога.
Его защита пыталась обжаловать меру пресечения, но
безуспешно.Саакашвили заявлял, что с Курченко не
знаком и денег от него не
брал. После выдворения из Украины лидер "Руху нових
сил" находится в Нидерландах.12 марта в ГПУ сообщили, что
уголовное производство в отношении Саакашвили
приостановили "до получения результатов международной правовой
помощи". Досудебное расследование в отношении Дангадзе
продолжается.Активиста подозревают в попытке свержения
конституционного строя и захвата государственной власти. Ему грозит
от пяти до семи лет заключения.
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