Во Львовской области сотрудника ГФС задержали на взятке в $400 Начальника Радеховского отделения Червоноградской объединенной государственной налоговой инспекции во Львовской области задержали при получении взятки в сумме $400, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области. Чиновник вымогал от местного жителя указанную сумму за предоставление данных из реестра плательщиков НДС, конфиденциальной информации о деятельности других субъектов предпринимательской деятельности, а также за несоздание преград в ведении бизнеса. Задержание проводили сотрудники управления внутренней безопасности главного управления ГФС Украины во Львовской области и прокуратуры. Задержанному выдвинули подозрение в правонарушении по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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