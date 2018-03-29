Об этом сообщают “Украинские новости“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инкриминируемые Савченко преступления, предусматривают возможный арест только ее имущества. Источник отметил, что вопрос об аресте имущества может поднять следователь, который ведет данное дело. Отметим, 23 марта Савченко была арестована на два месяца (до 20 мая). Генпрокуратура подозревает нардепа в ряде тяжких преступлений, в частности, подготовке террористических актов.

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