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Надежда Савченко рискует лишиться всего своего имущества
29.03.2018 23:53
Надежда Савченко рискует лишиться только своего имущества Имущество народного депутата Украины Надежды Савченко могут арестовать.

Об этом сообщают “Украинские новости“ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, инкриминируемые Савченко преступления, предусматривают возможный арест только ее имущества. Источник отметил, что вопрос об аресте имущества может поднять следователь, который ведет данное дело. Отметим, 23 марта Савченко была арестована на два месяца (до 20 мая). Генпрокуратура подозревает нардепа  в ряде тяжких преступлений, в частности, подготовке террористических актов.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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