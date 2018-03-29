|
"Нацкорпус" анонсировал акцию в Киеве с требованием отставки главы Николаевской ОГА Савченко
|
29.03.2018 23:55
|
3 апреля в Киеве представители "Национального корпуса" и
объединенных националистических сил запланировали "масштабную
акцию" с требованием отставки главы Николаевской
облгосадминистрации Алексея Савченко, которого они обвиняют в
доведении до самоубийства и.о. директора коммунального предприятия
"Николаевский международный аэропорт", бывшего военного летчика
Владислава Волошина. В "Нацкорпусе" убеждены, что Савченко уехал в
Киев "поближе к столичным покровителям" Фото: mk.gov.ua В
организации рассказали, что 29 марта националисты смогли попасть в
сессионный зал Николаевского областного совета и убедить часть
местных депутатов "подписать обращение к руководству областного
совета с требованием выразить недоверие" Савченко.При этом глава
Николаевского облсовета принял решение закрыть сессию и перенести
вопрос о недоверии Савченко на несколько недель. По словам
пресс-службы, "это лишь ненадолго отсрочило неизбежное"."Савченко
будет отправлен в отставку, а затем предстанет перед судом, как
того и требуют "Национальный корпус" вместе с громадой
Николаевщины, или с помощью следующей внеочередной сессии, или же
без нее", – утверждают в организации. В "Нацкорпусе"
убеждены, что Савченко уехал в Киев "поближе к столичным
покровителям", потому что "испугался решительной организованной
патриотической силы, которой является "Национальный
корпус"."Национальный корпус" не остановится на достигнутом и
добьется увольнения Алексея Савченко. Уже 3 апреля объединенные
националистические силы при народной поддержке выйдут в Киеве на
масштабную акцию, одним из ключевых требований которой будет
увольнение Савченко", – говорится в сообщении
организации.Представители националистических сил считают, что
именно действия Савченко привели к гибели и.о. директора
коммунального предприятия "Николаевский международный
аэропорт", бывшего военного летчика Владислава
Волошина. Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля
2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта
он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое
время в больнице скорой помощи Николаева.СМИ писали, что
самоубийство Волошина может быть связано с расторжением договора с
киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт
здания аэропорта.19 марта Савченко прокомментировал
самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать
телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями
КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на
предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными
вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о
доведении до самоубийства. Однако 26 марта начальник Главного
управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий холод
заявил, что следствие не располагает сведениями о том,
что Волошин покончил с собой под внешним давлением.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира