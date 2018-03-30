В Украине районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц. Их присоединят к главных управлений Государственной фискальной службы в регионах,передает со ссылкой на .

Решение было принято постановлением Кабмина "О реформировании некоторых территориальных органов ДФС". Об этом сообщило в Facebook.

"Ликвидация районных органов ГФС - первый этап структурной реорганизации Государственной фискальной службы. Это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС. Речь идет об аудите и работу с долгом. Районы смогут сосредоточиться на обслуживании налогоплательщиков", - заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам, следующий шаг структурной реорганизации ДФС - создание единого юридического лица в налоговом направлении Государственной фискальной службы.

Ранее отменил прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов. Они предусматривали создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Областные таможни и энергетическую таможню планировалось реорганизовать путем присоединения к Межрегиональной таможне.

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