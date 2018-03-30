Крошечный дрон показал вид Земли с высоты птичьего полета в потрясающие 10 тыс. метров, передает со ссылкой на Gizmodo.

Для того, чтобы обеспечить безопасность крупных пассажирских воздушных судов, беспилотники и дроны в США нельзя поднимать на высоту, выше 122 метра, чтобы они не попадали в национальный воздушное пространство.

Однако, правила в некоторых странах не такие жесткие, что довзолило пилоту дрона Денису Корякину поднять свой самодельное устройство весом в 1 килограмм на потрясающую высоту в 10 тыс. метров.

Для сравнения, максимальная высота, на которую может подняться Boeing 747, составляет 13,7 тысячи метров. Но большинство авиалайнеров летают на той же высоте, на которую может подняться этот крошечный дрон.

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