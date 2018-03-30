|Крошечный дрон показал Землю с высоты птичьего полета
|30.03.2018 00:11
|
Крошечный дрон показал вид Земли с высоты птичьего полета в потрясающие 10 тыс. метров, передает со ссылкой на Gizmodo.
Для того, чтобы обеспечить безопасность крупных пассажирских воздушных судов, беспилотники и дроны в США нельзя поднимать на высоту, выше 122 метра, чтобы они не попадали в национальный воздушное пространство.
Однако, правила в некоторых странах не такие жесткие, что довзолило пилоту дрона Денису Корякину поднять свой самодельное устройство весом в 1 килограмм на потрясающую высоту в 10 тыс. метров.
Для сравнения, максимальная высота, на которую может подняться Boeing 747, составляет 13,7 тысячи метров. Но большинство авиалайнеров летают на той же высоте, на которую может подняться этот крошечный дрон.
Поделитесь статьей с друзьями