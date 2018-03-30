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Russia Today перестанет вещать в Вашингтоне
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30.03.2018 00:11
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Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что
телеканал "выкинули из сети вещания" в столице США из-за статуса
иностранного агента. Телеканал RT получил статус иноагента в США в
ноябре 2017 года Фото: RT / Facebook Американские ретрансляторы
WNVT и WNVC в марте 2017 года продали на торгах свои частоты за
$182 млн. Таким образом, они больше не будут сотрудничать с
компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche
Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных
вещателей также перестанет быть доступным по кабельному
телевидению.Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала
происходящее со статусом иностранного агента."Нас выкинули из сети
вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и
чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не
повлияет на работу RT в Штатах", – приводится ее комментарий
на сайте телеканала.Russia Today состоит из четырех
круглосуточных информационных телеканалов, вещающих из Москвы более
чем в 100 странах мира на английском, арабском, испанском и
французском языках, телеканалов RT America и RT UK, выходящих в
эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне соответственно,
документального канала RTД, а также глобального новостного
видеоагентства Ruptly, предлагающего эксклюзивные материалы другим
телеканалам.В ноябре 2017 года министерство юстиции СЩА
вынудило RT America зарегистрировался в качестве иностранного
агента в США. Телеканал изменил схему подачи финансовых
отчетов, а произведенные им программы стали маркировать как
пропаганду иностранного правительства.Министерство юстиции РФ в
ответ на действия американских властей включило девять
СМИ в список иностранных агентов. С список попали "Голос
Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)",
телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио
Свобода" (AzatliqRadiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии",
"Фактограф", "Кавказ.Реалии" и "Крым.Реалии".
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