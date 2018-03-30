Главный тренер сборной Украины рассказал о своих планах на будущее. Наставник сборной рассказал о том стиль игры ему нравится, и видит он себя клубным тренером.

"Сборная Украины? Я сосредоточен на ней. Однако, мне хотелось бы попробовать себя в роли клубного тренера, интересно работать с игроками каждый день. Стиль игры Мне нравится играть с быстрыми переходами, прессингом и контролем мяча. Должно пройти не мало времени , чтобы люди вспоминали меня не только как футболиста, но и тренера. у меня большие амбиции, хочется принять участие в большом проекте "", - передает слова наставника со ссылкой на .

Под руководство сборная сыграла свои первые мате в 2018 году. Сначала Украины расписала мировую с Саудовской Аравией, а затем победили сборную Японии.

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