В прокуратуре Закарпатской области считают, что 25-летняя мать искусственно создала условия, которые привели к смерти ее трехлетнего ребенка. Ей грозит пожизненное заключение. Правоохранители установили, что последние две недели своей жизни мальчик находился в доме, который плохо отапливался, к тому же, он практически не ел Фото: zak-kor.net Правоохранители установили, что последние две недели своей жизни мальчик находился в доме, который плохо отапливался, к тому же, он практически не ел. В прокуратуре считают, что 25-летняя мать ребенка искусственно создала условия, которые привели к его смерти. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1794122643964970&id=865571043486806 Ребенок находился один в доме без присмотра взрослых и посторонней помощи, а также без еды."Данное уголовное преступление относится к категории отдельно тяжких преступлений, ответственность за которое предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.Матери погибшего ребенка, жительнице Виноградовского района Закарпатья, уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство малолетнего ребенка". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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