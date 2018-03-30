|В Закарпатье взяли под стражу женщину, которую подозревают в доведении до голодной смерти своего трехлетнего сына
|30.03.2018 00:27
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Ребенок находился один в доме без присмотра взрослых и посторонней помощи, а также без еды."Данное уголовное преступление относится к категории отдельно тяжких преступлений, ответственность за которое предусмотрена в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы", – говорится в сообщении.Матери погибшего ребенка, жительнице Виноградовского района Закарпатья, уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство малолетнего ребенка".
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