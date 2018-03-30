|Товстенька і без форми: Кім Кардашьян показала, як виглядала підлітком (ФОТО)
|30.03.2018 00:29
|
Це зараз Кім Кардашьян демонструє ідеальну фігуру, пишні сідниці та тонку талію, а от у підліткові роки Кім була справжнім "гидким каченям", про що вирішила згадати напередодні, поділившись у мережі кількома раритетними фото.
"Як мило. Я передивляюсь усі ці мої старі фотографії, і що я хочу сказати. Я і Чікаго виглядаємо як близнюки. Це навіть не смішно", - написала зірка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями