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Товстенька і без форми: Кім Кардашьян показала, як виглядала підлітком (ФОТО)
30.03.2018 00:29
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Це зараз Кім Кардашьян демонструє ідеальну фігуру, пишні сідниці та тонку талію, а от у підліткові роки Кім була справжнім "гидким каченям", про що вирішила згадати напередодні, поділившись у мережі кількома раритетними фото.

"Як мило. Я передивляюсь усі ці мої старі фотографії, і що я хочу сказати. Я і Чікаго виглядаємо як близнюки. Це навіть не смішно", - написала зірка.

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