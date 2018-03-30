С апреля 2018 года пассажирские вагоны поездов компании
"Укрзалізниця" будут убирать специальные бригады, сейчас проводится
набор персонала. Вводятся три вида уборки вагонов поездов Фото:
info.uz.ua "Сейчас проводник в пункте формирования осуществляет и
сухую, и влажную уборку вагонов. Как следствие, он устает еще до
выхода в рейс. При этом вынужден делать это обычной тряпкой и
дешевым моющим средством. Чтобы улучшить качество обслуживания
пассажиров, были разработаны два новых технологических процесса –
внутренняя мойка пассажирских вагонов работниками производственных
подразделений и работа уборочно-экипировочных бригад пассажирских
вагонов", – говорится в сообщении.Так, вводятся три вида уборки
вагонов поездов: промежуточная в пункте формирования, основная
дважды в год (зимой и летом) и генеральная – после проведения
планового ремонта и технической ревизии.Сейчас "Укрзалізниця"
набирает необходимый персонал. Предполагается, что новая система
уборки начнет работать по всей Украине до начала летних
пассажирских перевозок.В сообщении говорится,
что представители "Укрзалізниці" ездили в Беларусь для того,
чтобы ознакомиться с местными требованиями к уборке вагонов.
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