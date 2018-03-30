С апреля 2018 года пассажирские вагоны поездов компании "Укрзалізниця" будут убирать специальные бригады, сейчас проводится набор персонала. Вводятся три вида уборки вагонов поездов Фото: info.uz.ua "Сейчас проводник в пункте формирования осуществляет и сухую, и влажную уборку вагонов. Как следствие, он устает еще до выхода в рейс. При этом вынужден делать это обычной тряпкой и дешевым моющим средством. Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, были разработаны два новых технологических процесса – внутренняя мойка пассажирских вагонов работниками производственных подразделений и работа уборочно-экипировочных бригад пассажирских вагонов", – говорится в сообщении.Так, вводятся три вида уборки вагонов поездов: промежуточная в пункте формирования, основная дважды в год (зимой и летом) и генеральная – после проведения планового ремонта и технической ревизии.Сейчас "Укрзалізниця" набирает необходимый персонал. Предполагается, что новая система уборки начнет работать по всей Украине до начала летних пассажирских перевозок.В сообщении говорится, что представители "Укрзалізниці" ездили в Беларусь для того, чтобы ознакомиться с местными требованиями к уборке вагонов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вагонов уборки укрзалізниця сейчас пассажирских Теги: общество